Wie ist richtig ? Fragen mact k_____________________________________________________________________. Über den Ge_______________________________________. Помогите с немецким! Если что это 5 класс рабочая тетрадь автор I. Bim...

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Wie ist richtig ? Fragen mact k_____________________________________________________________________. Über den Ge_______________________________________. Помогите с немецким! Если что это 5 класс рабочая тетрадь автор I. Bim стр. 48 упр. 2 а)

Автор: Гость