Сколько было главных героев в рассказе пересолил?!
Литература
Сколько было главных героев в рассказе пересолил?!
Ответ(ы):
Гость:
Глеб Гаврилович и Клим
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