Основанием пирамиды служит прямоугольник, длина стороны которого 15 см а длина его диагонали 24 см. Найти объем пирамиды если каждое ее боковое ребро наклонено к основанию пирамиды под углом 45 градусов

Геометрия

Основанием пирамиды служит прямоугольник, длина стороны которого 15 см а длина его диагонали 24 см. Найти объем пирамиды если каждое ее боковое ребро наклонено к основанию пирамиды под углом 45 градусов

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