Основанием пирамиды служит прямоугольник, длина стороны которого 15 см а длина его диагонали 24 см. Найти объем пирамиды если каждое ее боковое ребро наклонено к основанию пирамиды под углом 45 градусов

Геометрия
Основанием пирамиды служит прямоугольник, длина стороны которого 15 см а длина его диагонали 24 см. Найти объем пирамиды если каждое ее боковое ребро наклонено к основанию пирамиды под углом 45 градусов
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By Only-girls helper....
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