Помогите пожалуйста. номера 627 626
Математика
Помогите пожалуйста. номера 627 626
Ответ(ы):
Гость:
А) 3х+2х=10 5х=10 х=2 5х+х=6 6х=6 х=1 4х+2х-7=5 6х=12 х=2 7х+х+3=19 8х=19-3 8х=16 х=2 5=4х-3х х=5 8=3х-х 8=2х х=4 3х-1=2х х=1 3х-6=х 2х=6 х=3 №627 5х-8=3х-8 5х-3х=-8+8 2х=0 х=0 х+3=3х-7 10=2х х=5 3-х=1+х 2=2х х=1 7х+2=3х-10 4х=-12 х=-3
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