X^2-5x=14 скажите пж буду рад
Алгебра
X^2-5x=14 скажите пж буду рад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-5x=14 x^2-5x-14=0 D=25-4*1*(-14)=25+56=81 D=81=9 x1=5+9/2=14/2=7 x2=5-9/2=-4/2=-2
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