Сен окуда кандайсын.менен жасыра алмайсын жумбак

Қазақ тiлi
Сен окуда кандайсын.менен жасыра алмайсын жумбак
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