(x^2+x)^2-11(x^2+x)=12

Алгебра
(x^2+x)^2-11(x^2+x)=12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменим y = x^2+x тогда получаем y^2 - 11y - 12 = 0 D = 121 + 4*12 = 169 y1 = (11 + 13)/2 = 12 y2 = -1 переходим к x 1) x^2+x-12 = 0 D =  1+48 =49 x1=3  x2=-4   - это решение 2 ответа x 2) x^2+x+1 = 0 D = 1-4 <0 нет больше решений 
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