X^3+x^2+bx-24=0 один из корней -2

Алгебра
X^3+x^2+bx-24=0 один из корней -2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X³+x²+bx-24  I_x+2_ x³+2x²           I x²-x-12 --------- -x²+bx -x²-2x ---------         bx+2x-24     -12x-24       ------------                   0   ⇒       bx+2x-24+12x+24=0 bx+14x=0 x(b+14)=0 b+14=0 b=-14 x³+x²-14x-24  I_x+2_ x³+2x²            I x²-x-12 --------    -x²-14x    -x²-2x    ----------         -12x-24         -12x-24        -----------                   0 x²-x-12=0   D=49 x₂=4    x₃=-3 Ответ: x₁=-2   x₂=4   x₃=-3.                
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