X^3+x^2+bx-24=0 один из корней -2
Алгебра
X^3+x^2+bx-24=0 один из корней -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X³+x²+bx-24 I_x+2_ x³+2x² I x²-x-12 --------- -x²+bx -x²-2x --------- bx+2x-24 -12x-24 ------------ 0 ⇒ bx+2x-24+12x+24=0 bx+14x=0 x(b+14)=0 b+14=0 b=-14 x³+x²-14x-24 I_x+2_ x³+2x² I x²-x-12 -------- -x²-14x -x²-2x ---------- -12x-24 -12x-24 ----------- 0 x²-x-12=0 D=49 x₂=4 x₃=-3 Ответ: x₁=-2 x₂=4 x₃=-3.
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