Из села игорода ,расстояние между которыми 54км, выехали одновременно на встречу д??уг другу два велосипедиста . Скорость одного из них 15км/ч ,скорость другого на 3км/ч меньше.Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из села игорода ,расстояние между которыми 54км, выехали одновременно на встречу д??уг другу два велосипедиста . Скорость одного из них 15км/ч ,скорость другого на 3км/ч меньше.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость