Из села игорода ,расстояние между которыми 54км, выехали одновременно на встречу д??уг другу два велосипедиста . Скорость одного из них 15км/ч ,скорость другого на 3км/ч меньше.Через сколько часов они встретятся?
Математика
Из села игорода ,расстояние между которыми 54км, выехали одновременно на встречу д??уг другу два велосипедиста . Скорость одного из них 15км/ч ,скорость другого на 3км/ч меньше.Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15-3=12(км/ч)-скорость другого 15+12=27(км/ч)-скорость сближения 54/27=2(ч) Ответ: 2ч
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