Помогите пожалуйста, завтра итоговая контрольная, а мне нужно сделать вот это зад??ние!!! Химия 10 класс. Тема: Взаимосвязь спиртов, альдегидов, карбоновых кислот.

Химия
Помогите пожалуйста, завтра итоговая контрольная, а мне нужно сделать вот это зад??ние!!! Химия 10 класс. Тема: Взаимосвязь спиртов, альдегидов, карбоновых кислот.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углеводороды, спирты, альдегиды и карбоновые кислоты генетически связаны между собой. При этом можно проследить постепенное усложнение строения вещества. Например,   Обобщая приведенный пример, следует отметить, что спирты, альдегиды и кислоты являются продуктами последовательного окисления углеводородов: C2H6 → C2H6O → C2H4O → C2H4O2. Рассмотренными классами далеко не исчерпывается круг органических соединений. Разнообразные преобразования кислот и других веществ обусловливают появление все новых классов и, таким образом, дальнейшее развитие разнообразия органических соединений. Прослеживая связь органических соединений в направлении их усложнения, можно заметить, что простейшими первичными «кирпичиками» являются углеводороды, от которых можно перейти к галогенпроизводных, спиртов, альдегидов, кислот. Поэтому немецкий химик Карл Шарлеммер определил органическую химию как химию углеводородов и их производных. Такое определение органической химии учитывает не только генетическую связь между различными классами соединений, но и разнообразие органических веществ. А поскольку органические вещества можно получить из неорганических, то все вещества природы связаны между собой.

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