На домашнее задание по чувашскому задали написать рецепт любимого блюда. Моё любимое блюдо - пельмени. Помогите написать на чувашском рецепт
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На домашнее задание по чувашскому задали написать рецепт любимого блюда. Моё любимое блюдо - пельмени. Помогите написать на чувашском рецепт
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Гость:
Хоевлулашааноадшваосплна
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