(x+5)^2-x(x-10) при x- -1/20
Алгебра
(x+5)^2-x(x-10) при x- -1/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+5)² - x(x - 10) = x² + 10x + 25 - x² + 10x = 20x + 25 = 20 * (-1/20) + 25 = -1 + 25 = 24
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