ПОМОГИТЕЕ! СОСТАВИТЬ ВОПРОС К СЛОВУ РОМАНТИЗМ
Музыка
ПОМОГИТЕЕ! СОСТАВИТЬ ВОПРОС К СЛОВУ РОМАНТИЗМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо смотреть по контексту. можно так: что?( и все остальные вопросы косвенных падежей) романтизм; а если от этого слова то так: романтизм какой? что делает? а если его надо угадать то так: какое направление в искусстве и литературе проникнуто оптимизмом и стремится показать в ярких красках высокое назначение человека, его любовные чувства.
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