Y=x(x-4)/x-4........................
Математика
Y=x(x-4)/x-4........................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ответе уверена на 30%, но все же ...
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