You are on an exchange trip in the uk составить диалог Очень надо мы не разу его не делали

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You are on an exchange trip in the uk составить диалог Очень надо мы не разу его не делали
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Гость:
Вы находитесь на обменной поездкe в Великобритании
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