Ыпиши архаизмы и историзмы из отрывка повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Лексемы выписывать следует в начальной форме. Слова в ответах не должны повторяться! Савельич дёргал меня за руку, говоря: - Выходи, сударь: пр...
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Ыпиши архаизмы и историзмы из отрывка повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Лексемы выписывать следует в начальной форме. Слова в ответах не должны повторяться! Савельич дёргал меня за руку, говоря: - Выходи, сударь: приехали.- Куда приехали? – спросил я, протирая глаза. - На постоялый двор.Я вышел из кибитки. Хозяин ввёл меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала её.- Где вожатый? – спросил я у Савельича.- Здесь, Ваше благородие, - отвечал мне голос сверху.Я взглянул на полати.- Что, брат, прозяб?- Как не прозябнуть в одном худеньком армяке!- Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечор у целовальника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Савельич дёргал меня за руку, говоря: - Выходи, сударь АРХАИЗМ: приехали.- Куда приехали? – спросил я, протирая глаза. - На постоялый двор АРХАИЗМ.Я вышел из кибитки ИСТОРИЗМ. Хозяин ввёл меня в горницу АРХАИЗМ, тесную, но довольно чистую; лучина ИСТОРИЗМ освещала её.- Где вожатый? – спросил я у Савельича.- Здесь, Ваше благородие ИСТОРИЗМ, - отвечал мне голос сверху.Я взглянул на полати.- Что, брат, прозяб?- Как не прозябнуть в одном худеньком армяке ИСТОРИЗМ!- Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечор АРХАИЗМ у целовальника ИСТОРИЗМ.
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