За 12 ч поезд прошёл 648 км. С какой скоростью шёл поезд ? Пожалуста напишите с кратко?? записью.
Математика
За 12 ч поезд прошёл 648 км. С какой скоростью шёл поезд ? Пожалуста напишите с кратко?? записью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T-12 S-648 V-? V-S:t V-648:12=54 км в час
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