За 12 ч поезд прошёл 648 км. С какой скоростью шёл поезд ? Пожалуста напишите с кратко?? записью.

Математика

За 12 ч поезд прошёл 648 км. С какой скоростью шёл поезд ? Пожалуста напишите с кратко?? записью.

Автор: Гость