За 4 кг персиков мама заплатила 480 рублей, а за 3 кг яблок в - 2 раза меньше. На сколько рублей 1 кг персиков стоит дороже, чем 1 кг яблок?Сколько денег истратила мама?3. Сколько денег нужно было бы заплатить маме за всю покуп...

Математика
За 4 кг персиков мама заплатила 480 рублей, а за 3 кг яблок в - 2 раза меньше. На сколько рублей 1 кг персиков стоит дороже, чем 1 кг яблок?Сколько денег истратила мама?3. Сколько денег нужно было бы заплатить маме за всю покупку, если бы она купила по 3 кг тех и других фруктов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кг- 480р 1 кг=480:4=120 3 кг ябл -240 1 кг = 240:3=80 120-80=40 480+240=720 120*3+240=600
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 4см и 5 см найди его пириметр
Ответить
Математика
Помогите с заданием За 12 часов поезд 648км с какой скоростью шел поезд
Ответить
Українська мова
Твір на тему "Чи легко бути дорослим" Прошу чим поскоріше
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста! Написать сочинение на тему "Смешон ли Метрофанушка "(Комеди?? Фанвизина "Недоросль") План: 1.Какое воспитание получил Ме...
Ответить
Русский язык
Помогите составить словосочетание с словом по-новому
Ответить