За 4 кг персиков мама заплатила 480 рублей, а за 3 кг яблок в - 2 раза меньше. На сколько рублей 1 кг персиков стоит дороже, чем 1 кг яблок?Сколько денег истратила мама?3. Сколько денег нужно было бы заплатить маме за всю покуп...
Математика
За 4 кг персиков мама заплатила 480 рублей, а за 3 кг яблок в - 2 раза меньше. На сколько рублей 1 кг персиков стоит дороже, чем 1 кг яблок?Сколько денег истратила мама?3. Сколько денег нужно было бы заплатить маме за всю покупку, если бы она купила по 3 кг тех и других фруктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кг- 480р 1 кг=480:4=120 3 кг ябл -240 1 кг = 240:3=80 120-80=40 480+240=720 120*3+240=600
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