За 4 кг персиков мама заплатила 480 рублей, а за 3 кг яблок в - 2 раза меньше. На сколько рублей 1 кг персиков стоит дороже, чем 1 кг яблок?Сколько денег истратила мама?3. Сколько денег нужно было бы заплатить маме за всю покуп...

Математика

За 4 кг персиков мама заплатила 480 рублей, а за 3 кг яблок в - 2 раза меньше. На сколько рублей 1 кг персиков стоит дороже, чем 1 кг яблок?Сколько денег истратила мама?3. Сколько денег нужно было бы заплатить маме за всю покупку, если бы она купила по 3 кг тех и других фруктов?

Автор: Гость