За 5 часов убрать снег в микрорайоне могут 6 снегоуборочных машин За какое время микрорайон очистить от снега 15 машин

Математика

За 5 часов убрать снег в микрорайоне могут 6 снегоуборочных машин За какое время микрорайон очистить от снега 15 машин

Автор: Гость