За 5 часов убрать снег в микрорайоне могут 6 снегоуборочных машин За какое время микрорайон очистить от снега 15 машин
Математика
За 5 часов убрать снег в микрорайоне могут 6 снегоуборочных машин За какое время микрорайон очистить от снега 15 машин
Ответ(ы):
Гость:
15 : 6 = 2.5 раза больше машин 5 : 2.5 = 2 часа потребуется для уборки микрорайона 15ю машинами
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