За что Чацкий осуждает Москву ?

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Чацкий осуждает Москву за взяточничество, ложь, чинопочитание, обман, систему воспитания дворянской молодежи. Чацкий уезжает из Москвы, так как не может жить среди глупых и жестоких людей. ...С кем был! Куда меня закинула судьба! Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа... Он понимает, что в данный момент, он ничего сделать не в силах, пока что (до революции) его возмущения никого не волнуют. Он желает уехать назад в Европу, ибо там не боятся нового