За что ян гус католическую церковь и что он предлагал в ней изменитькритиковал
История
За что ян гус католическую церковь и что он предлагал в ней изменитькритиковал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)В 1746 г. только за дворянами закреплялось право владеть землей и крестьянами. В 1760 г. помещики получают право ссылать крестьян в Сибирь. В 1755 г. заводские крестьяне были закреплены в качестве постоянных (посессионных) работников на уральских заводах.
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