За перший день триденої велогонки велосипидисти проїхали семь,пятнадцятих дробь?? усього маршруту,за другий дви,пятих дробью усього маршруту,за третий-решту 40км.знайдить довжину усього маршруту?

Математика
За перший день триденої велогонки велосипидисти проїхали семь,пятнадцятих дробь?? усього маршруту,за другий дви,пятих дробью усього маршруту,за третий-решту 40км.знайдить довжину усього маршруту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х (км) - длина всего маршрута, тогда 7/15х (км) проехали в первый день, 2/5х (км) проехали во второй день и 40 км - в третий день. Уравнение: х - (7/15х + 2/5х) = 40 х - (7/15х + 6/15х) = 40 х - 13/15х = 40 2/15х = 40 х = 40 : 2/15 = 40 * 15/2 = 20 * 15 х = 300 Вiдповiдь: 300 км - довжина усього маршруту.
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