Зачем люди украшают и продолжают украшать свои жилища
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Зачем люди украшают и продолжают украшать свои жилища
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы в доме был уют. Дом - это обособленное место от общества, уголок, который принадлежит только родным людям и тебе. И, украшая дом, человек вносит в пространство частичку своей души.
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