Зачем Никон проводил реформы?

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Непосредственным поводом для Раскола послужила так называемая «книжная справа» - процесс исправления и редактирования богослужебных текстов. То, что эти исправления необходимо сделать, понимали все. На почве этой темы даже сложился неформальный "Кружок ревнителей благочестия". В него входили влиятельные светские и духовные лица. Кстати, кроме Никона членом этого кружка был будущий непримиримый враг Никона - Аввакум Петров, более известный как протопоп Аввакум. Однако среди членов Кружка не было единства взглядов относительно путей, методов и конечных целей намечаемой реформы. Протопопы Аввакум, Даниил, Иван Неронов и другие считали, что русская церковь сохранила «древлее благочестие» и предлагали проводить унификацию, опираясь на древнерусские богослужебные книги, то есть согласно старогреческой церковной традиции. Другие члены кружка (Стефан Вонифатьев, Ф. М. Ртищев) , к которым позднее присоединился Никон, хотели следовать новогреческим богослужебным образцам. Московские государи еще со времен создания концепции "Москва - третий Рим" претендовали на роль лидера в православном мире. Но в греческой церкви уже были новые каноны и Москва со своими старыми никак не соответствовала роли лидера Алексею Михайловичу доносили. что на Афоне русские богослужебные книги сжигали как еретические. Другим существенным геополитическим фактором, толкавшим Московское правительство к проведению реформ, было присоединение Украины, тогда находившейся в церковной юрисдикции Константинопольского престола, к Московскому государству. Незадолго до этого в Украине было проведено реформированием богослужебного устава митрополитом Петром Могилой в соответствии с новогреческим богослужебным каноном. В итоге победила точка зрения Никона - равнение шло не на старые образцы, а на современную греческую практику. Резкость и процедурная некорректность (так, Никон однажды публично избил, сорвал мантию, а затем без соборного решения единолично лишил кафедры и сослал противника богослужебной реформы епископа Павла Коломенского) проведения реформ вызвала недовольство среди значительной части духовенства и мирян, которое питалось также личной неприязнью к отличавшемуся нетерпимостью и амбициозностью патриарху. В 1667 г. Большой Московский собор низложил Никона, но реформа продолжалась. Противников реформы этот же собор предал анафеме, приверженцев богослужебных традиций (староверов) стали называть раскольниками и преследовать.