Найдите область определения функций f(x) 1)f(x)=log в основании 1/4(2-х)
Алгебра
Найдите область определения функций f(x) 1)f(x)=log в основании 1/4(2-х)
Ответ(ы):
Гость:
Аргумент любого логарифма должен быть положителен: 2-x>0 x<2
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