Задача по биологии мать дальтоник сошлись в брак с мужчиной дальтоником и волосатыми ушами какие будут дети
Биология
Задача по биологии мать дальтоник сошлись в брак с мужчиной дальтоником и волосатыми ушами какие будут дети
Ответ(ы):
Гость:
Гипертрихоз может быть только у мужчин. (если отец имел нормальное зрение) может родиться девочка с нормальным зрением 50% и мальчик дальтоник с гипертрихозом (хауа) 50%.
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