Задача. Швейная мастерская закупала ножницы. Сколько стоят одни ножницы,если при ??окупки 7 ножниц получили сдачи 6 рублей,а при покупке 9 ножниц нужно доплатить 10 рублей?
Математика
Задача. Швейная мастерская закупала ножницы. Сколько стоят одни ножницы,если при ??окупки 7 ножниц получили сдачи 6 рублей,а при покупке 9 ножниц нужно доплатить 10 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х стоят ножницы 7х+6=9х-10 2х=16 х=8 рублей ножницы Это элементарно, нужно подумать головой хотя-бы чуток, вообщем Удачи :3
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