Задача. Швейная мастерская закупала ножницы. Сколько стоят одни ножницы,если при ??окупки 7 ножниц получили сдачи 6 рублей,а при покупке 9 ножниц нужно доплатить 10 рублей?

Математика

Задача. Швейная мастерская закупала ножницы. Сколько стоят одни ножницы,если при ??окупки 7 ножниц получили сдачи 6 рублей,а при покупке 9 ножниц нужно доплатить 10 рублей?

Автор: Гость