Жизненные признаки водорослей

Гость: Гость:

1) Водоросли-это низшие растения. 2) Они не имеют тканей и органов. 3) Различают: Красные, Бурые и Зеленые водоросли. 4) В клетках водорослей происходит фотосинтез. Поэтому их относят к Царству Растений. 5) Тело водорослей состоит из слоевища и ризоидов. 6) Водоросли поглощают воду и минеральные вещества всем телом. 7) Слоевище водорослей - это Таллом.