Жизненные признаки водорослей

Биология
Жизненные признаки водорослей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Водоросли-это низшие растения. 2) Они не имеют тканей и органов. 3) Различают: Красные, Бурые и Зеленые водоросли. 4) В клетках водорослей происходит фотосинтез. Поэтому их относят к Царству Растений. 5) Тело водорослей состоит из слоевища и ризоидов. 6) Водоросли поглощают воду и минеральные вещества всем телом. 7) Слоевище водорослей - это Таллом.
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