Задачи)) 1) В трёх ящиках 693 груш. Во втором в трое больше, чем в первом, в третьем - в пятеро больше, чем во втором. Сколько груш в каждом ящике? 2) Прыжок спортсмена в длину оказался на 130 см, или в 2 раза , больше его прыж...

Математика

Задачи)) 1) В трёх ящиках 693 груш. Во втором в трое больше, чем в первом, в третьем - в пятеро больше, чем во втором. Сколько груш в каждом ящике? 2) Прыжок спортсмена в длину оказался на 130 см, или в 2 раза , больше его прыжка в высоту. Определить величину прыжков в длину и высоту. 3) В одном хлебовозе было на 40 булок больше, чем в другом. Когда оба хлебовоза выгрузили по 4 булок , то в первом стало в 9 раз больше , чем во втором. Сколько было булок хлеба в каждом из хлебовозов? 4) В зрительный зал привезли двухместные и трёхместные кресла , всего 29 кресел. Известно, что в зал можно посадить 43 чел. и свободных мест не останется. Сколько тех и других кресел привезли в отдельности? 5) Некто, двигаясь на катере по течению реки проходит за один час 14 км 800 м, а против течения - за час только 9 км. Определить скорость течения реки и скорость катера в стоячей воде. 6) Мельхиор содержит 37 частей меди, 12 частей никеля и 1 часть марганца. Сколько будет будет весить кусок мельхиора, в которой никеля на 1 кг 50 г меньше меди? Помогите пожалуйста

Автор: Гость