Задание 6,7 Решите подробно, пожалуйста Ответы к заданиям: 6. 3/13 7. 495 мужчин и 780 ??енщин
Алгебра
Задание 6,7 Решите подробно, пожалуйста Ответы к заданиям: 6. 3/13 7. 495 мужчин и 780 ??енщин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Количество мужчин = х, а женщин = у. Тогда (х+у)=1200. На второй год стало 0,9х - мужчин и 1,2у - женщин, что в сумме равно 1200+75=1275. На второй год мужчин стало , a женщин - .
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