В треугольнике ABC Известно что угол А равен 30 градусам угол C равен 45 градусов. СК В??сота ВД равна 10 сантиметров Найдите отрезок BK

Математика
В треугольнике ABC Известно что угол А равен 30 градусам угол C равен 45 градусов. СК В??сота ВД равна 10 сантиметров Найдите отрезок BK
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)тр АСК     СК-катет ,лежащий против <30* и он равен половине гипотенузы=5см 2)трСКВ равнобедренный СК=КВ=5см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Петька на даче по этому рассазу написать сочинение о городе
Ответить
Математика
Два поезда вышли из разных городов и двинулись навстречу друг другу с одинаковой ??коростью Первый поезд был в пути 6 часов а второй поезд шел 4 ча...
Ответить
География
В чем выгоды географического положения Швейцарии
Ответить
Алгебра
Решите умоляю. Срочно надо решить.
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста. <<А небо - это тоже песок? Но почему оно другого цвета? Поч??му оно так редко плачет, ведь его слёзы дают нам столько ...
Ответить