В треугольнике ABC Известно что угол А равен 30 градусам угол C равен 45 градусов. СК В??сота ВД равна 10 сантиметров Найдите отрезок BK
Математика
В треугольнике ABC Известно что угол А равен 30 градусам угол C равен 45 градусов. СК В??сота ВД равна 10 сантиметров Найдите отрезок BK
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)тр АСК СК-катет ,лежащий против <30* и он равен половине гипотенузы=5см 2)трСКВ равнобедренный СК=КВ=5см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два поезда вышли из разных городов и двинулись навстречу друг другу с одинаковой ??коростью Первый поезд был в пути 6 часов а второй поезд шел 4 ча...