В треугольнике ABC Известно что угол А равен 30 градусам угол C равен 45 градусов. СК В??сота ВД равна 10 сантиметров Найдите отрезок BK

Математика

В треугольнике ABC Известно что угол А равен 30 градусам угол C равен 45 градусов. СК В??сота ВД равна 10 сантиметров Найдите отрезок BK

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