Задание номер 136 . выяснилось какими звуками различаются в произношении слова .сколько эти звуков . запиши их
Русский язык
Задание номер 136 . выяснилось какими звуками различаются в произношении слова .сколько эти звуков . запиши их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завет-2 звука,совет_2 звука,сторожка-3 звука,старушка-3 звука
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