Задание по арифметическо прогрессии.Найдите a₁₅ если :a₁= -10,8;d=4,2
Алгебра
Задание по арифметическо прогрессии.Найдите a₁₅ если :a₁= -10,8;d=4,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A1=-10,8, d=4,2.a15=? a15=a1+14.d=-10,8+14.4,2=-10,8+58,8=48,8
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