Задание по русскому языку.списать текст,дополняя его подходящими по смыслу имена??и привлекательна.Обозначил окончания имен привлекательных.Выпили из текста предложения в которых имена привлекательные употребления в измерительн...
Русский язык
Задание по русскому языку.списать текст,дополняя его подходящими по смыслу имена??и привлекательна.Обозначил окончания имен привлекательных.Выпили из текста предложения в которых имена привлекательные употребления в измерительных.прежде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень ста шести пяи
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