Задание по русскому языку.списать текст,дополняя его подходящими по смыслу имена??и привлекательна.Обозначил окончания имен привлекательных.Выпили из текста предложения в которых имена привлекательные употребления в измерительн...

Русский язык

Задание по русскому языку.списать текст,дополняя его подходящими по смыслу имена??и привлекательна.Обозначил окончания имен привлекательных.Выпили из текста предложения в которых имена привлекательные употребления в измерительных.прежде

Автор: Гость