Загадки с глагголами

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Загадки с глагголами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Обозначаю в каждом предложении  Все действия и все движения,  Я важен, как в футболе гол.  Так кто же я такой? .. 2. Глагол. Загадка  Екатерина Жуковская  Я тоже часть речи,  Жду с вами встречи.  Что ты будешь завтра делать?  Можешь ли о том поведать?  Будущего нам не знать,  Можно лишь предполагать,  Что я завтра рано встану  И бездельичать не стану,  Я и ранец соберу,  Я и в школу побегу.  В настоящем - я стою  И с тобою говорю.  А вчера весь день играл,  Прыгал, бегал, не скучал.  Итак, обозначаю я действие предмета.  Кто же я? Жду вашего ответа.  (Глагол) .  3. Он отвечает на вопрос «Что делать?» .  Часть речи это. Например, «пошел» .  Обозначает действие предмета  И гордо называется.. . (глагол)
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