Загадки с глагголами

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1.Обозначаю в каждом предложении Все действия и все движения, Я важен, как в футболе гол. Так кто же я такой? .. 2. Глагол. Загадка Екатерина Жуковская Я тоже часть речи, Жду с вами встречи. Что ты будешь завтра делать? Можешь ли о том поведать? Будущего нам не знать, Можно лишь предполагать, Что я завтра рано встану И бездельичать не стану, Я и ранец соберу, Я и в школу побегу. В настоящем - я стою И с тобою говорю. А вчера весь день играл, Прыгал, бегал, не скучал. Итак, обозначаю я действие предмета. Кто же я? Жду вашего ответа. (Глагол) . 3. Он отвечает на вопрос «Что делать?» . Часть речи это. Например, «пошел» . Обозначает действие предмета И гордо называется.. . (глагол)