Загальна протяжність кордонів України близько 6500 км . Морем-1050 Скільки км кордоні?? припадає на сушу?

Математика
Загальна протяжність кордонів України близько 6500 км . Морем-1050 Скільки км кордоні?? припадає на сушу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
----------5450 км--------
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