Закончи звуко-буквенный разбор клушка
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Закончи звуко-буквенный разбор клушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К ( ка) согласный .твёрдый. глух л(эль )согл . твёрдый . звонкий у (у) гласный ударный ш (ша) согл . твёрдый . глухой к ( км) согл . твёрдый. глух а (а) гл безударный
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