Заляжет в норку суслик

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Заляжет в норку суслик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может: залезет в норку суслик?
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