Замени каждое толкование одним словом одно коренным к слову МОРЕ 1 Тот кто служит во флоте 2 Раньше так называли дальние страны 3 Путешественник по морям 4 Местность около моря 5 Продукты из моря

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Замени каждое толкование одним словом одно коренным к слову МОРЕ 1 Тот кто служит во флоте 2 Раньше так называли дальние страны 3 Путешественник по морям 4 Местность около моря 5 Продукты из моря

Автор: Гость