Замени каждое толкование одним словом одно коренным к слову МОРЕ 1 Тот кто служит во флоте 2 Раньше так называли дальние страны 3 Путешественник по морям 4 Местность около моря 5 Продукты из моря
Русский язык
Замени каждое толкование одним словом одно коренным к слову МОРЕ 1 Тот кто служит во флоте 2 Раньше так называли дальние страны 3 Путешественник по морям 4 Местность около моря 5 Продукты из моря
Ответ(ы):
Гость:
Моряк, заморский, мореплаватель, приморский, морепродукты
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