Замени выделенные слова антонимами. Легкая ( ...) задача; легкая (...) ноша; мягкий (...) ??иван; мягкий (...) климат; слабый (...) голос; слабые (...) знания; старый (...) охотник; старый (...) дом.
Русский язык
Замени выделенные слова антонимами. Легкая ( ...) задача; легкая (...) ноша; мягкий (...) ??иван; мягкий (...) климат; слабый (...) голос; слабые (...) знания; старый (...) охотник; старый (...) дом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложная задача тяжёлая ноша твёрдый диван суровый климат громкий голос слабые руки
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