Замените фразеологизмом и прямым и значением следующие слова: Держаться в тени; -заварить кашу; -держать нос по ветру; -намылить голову(шею); -стоять на часах; -в нескольких словах.
Русский язык
Замените фразеологизмом и прямым и значением следующие слова: Держаться в тени; -заварить кашу; -держать нос по ветру; -намылить голову(шею); -стоять на часах; -в нескольких словах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держаться в тени - не привлекать к себе внимание; -заварить кашу - начать какой-то серьезный проект, или дело, предварительно не задумавшись о последствиях или сопутствующих сложностях ; -держать нос по ветру - ориентироваться в ситуации; -намылить голову(шею) - проучить кого-то; -стоять на часах - ожидать чего-то, кого-то; -в нескольких словах - коротко и ясно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Английский язык
Английский язык
Книга англійська мова 3 клас fly high нова програма activity book jeanne perret charlotte covill tamzin thompson 3 клас видповиди видповиди видпови...