Замените существительные притяжательными прилагательными. Составьте с ними предложения, используя прилагательные в формах Т.п, Пр.п, Дат.п, Род.п. Мех соболя, шерсть верблюда, лапа медведя, будка собаки

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Соболиный(соболий),верблюжья,медвежья,собачья. Возле собачьей(Р.п.) будки сидел злой пёс. Я наколол ногу верблюжьей(Т.п.) колючкой.На уроке биологии нам рассказали о медвежьей(П.п.)берлоге. В зоопарке соболиному(Д.п.)детёнышу принесли молоко.