Лист до автора Аліса в країні див

Литература
Лист до автора Аліса в країні див
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ривіт Алісо! Коли я читала твір " Аліса в Країні Див" я дуже здивувалася, там все навпаки!!! Я дуже хочу побачити тебе й поговорити з тобою! Я б хотіла прожити твоїм життям. Ще я хочу пропасти в твої пригоди) Мені було дуже приємно писати тобі листа. Я чекатиму на відповідь. На все добре, бувай!
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