Лист до автора Аліса в країні див

Гость: Гость:

ривіт Алісо! Коли я читала твір " Аліса в Країні Див" я дуже здивувалася, там все навпаки!!! Я дуже хочу побачити тебе й поговорити з тобою! Я б хотіла прожити твоїм життям. Ще я хочу пропасти в твої пригоди) Мені було дуже приємно писати тобі листа. Я чекатиму на відповідь. На все добре, бувай!