Записать значение слова слобода.
Литература
Записать значение слова слобода.
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Слобода́ ( Слобожа) — вид поселения или района города в истории России, Белоруссии и Украины: на момент его основания жители имели освобождение («свободу») от местных феодалов (бояр) и находились на службе у государства.
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