Записать значение слова слобода.

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Записать значение слова слобода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слобода́ ( Слобожа) — вид  поселения или  района города в истории  России,  Белоруссии и  Украины: на момент его основания жители имели освобождение («свободу») от местных феодалов (бояр) и находились  на службе у государства.
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