Запиши буквенное выражение для вычисления периметра фигур.

Математика
Запиши буквенное выражение для вычисления периметра фигур.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так можно найти периметр квадрата и прямоугольника: P=(a+b)*2 =================================================== Вообще больше формул нет, но если надо найти периметр любой другой фигуры, сложи все его стороны, т. к. Периметр- это сумма всех сторон.
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