Запиши дроби в порядке возрастанич 5/6 3/10 7/15

Математика
Запиши дроби в порядке возрастанич 5/6 3/10 7/15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6   3/10   7/15   - приводим к общему знаменателю. 25     9        14 ---------------------           3/10 ;  7/15 ;  5/6 - в порядке возрастания.          30 При одинаковом знаменателе больше та дробь, у которой больше числитель.
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