Запиши дроби в порядке возрастанич 5/6 3/10 7/15
Математика
Запиши дроби в порядке возрастанич 5/6 3/10 7/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6 3/10 7/15 - приводим к общему знаменателю. 25 9 14 --------------------- 3/10 ; 7/15 ; 5/6 - в порядке возрастания. 30 При одинаковом знаменателе больше та дробь, у которой больше числитель.
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