Запиши по одному слову, где буква ю обозначает два звука: после гласного звука в начале слова после мягкого знака
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Запиши по одному слову, где буква ю обозначает два звука: после гласного звука в начале слова после мягкого знака
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