Запиши предложение о букве К,на что она похожа,что в ней спряталась и что в ней мож??о увидеть

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Если букву К перевернуть по часовой стрелки, то она может напоминать"стол, табурет". Если убрать верхнюю часть, то получится "горка"В букве К спрятался математический знак "больше, меньше, половина буквы Ж, угол 45 градусов"