Составьте программу для вычисления суммы sqrt(2)/3+sqrt(3)/4+sqrt(4)/5+....sqrt(10)/11
Информатика
Составьте программу для вычисления суммы sqrt(2)/3+sqrt(3)/4+sqrt(4)/5+....sqrt(10)/11
Ответ(ы):
Гость:
Лови beginwrite(sqrt(2)/3+sqrt(3)/4+sqrt(4)/5+sqrt(10)/11);end.
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