Запиши предложения подчеркни основу в каждом предложении определи падеж

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Запиши предложения подчеркни основу в каждом предложении определи падеж
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Гость:
Сфоткай ближе, ничего не понятно Я хочу ответить и помочь
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